Según su óptica, pasar por algunos baches en la temporada regular no es algo que los distraiga, pues ahora viene lo más importante del Guard1anes 2020 , "a veces se tienen altibajos pero eso pasa en todos los equipos, por dar un ejemplo, el Bayern perdió en la liga que no perdía desde hace veintitantos partidos, el futbol cada vez es más parejo, nosotros tenemos que mirar nuestros errores y tratar de corregirlos".

Finalmente, Ibargüen lamentó que no ha podido mostrar su mejor nivel debido a que "me ha faltado poco más de regularidad, cuando he estado bien siempre se ha visto la diferencia, siempre tratando de dar lo mejor, a veces no salen las cosas, pero uno se prepara para esto que viene que es crucial, vienen juegos muy cerrados y a veces mis condiciones o las de algún compañero pueden marcar la diferencia".