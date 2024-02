André Jardine, director técnico del Club América, adelantó que su equipo tiene contemplado presentar más rotaciones en los próximos partidos del Torneo Clausura 2024, inciciando en el compromiso de este sábado ante Monterrey en el Estadio Azteca.

El director técnico brasileño explicó los beneficios que tiene el no repetir la alineación partido a partido, además de que señaló que habrá oportunidades para más jugadores en el plantel.

"La estrategia de hacer las rotaciones este momento del torneo tiene varios objetivos, desde luego de dosificar cargas, no están todos al 100, pero también dar oportunidades, con esto vemos a los jugadores y su nivel, dar una secuencia, ir rotando, en este momento no me preocupo.

"Alguna vez tendremos una pérdida pero estaremos más avanzados, das minutos y confianza a más gente, creas variantes, no dejas que el rival sepa cómo vas a jugar, es mayor lo que ganamos con no repetir al equipo y hago un poco de justicia, estar con todos, me siento más tranquilo de elegir y cada partido tener la sensación de poner al equipo más fuerte en el momento, que sea siempre una versión de América fuerte y competiva, se verá así siempre", agregó.

Además, Jardine quiso dejar atrás el episodio entre Jesús Gallardo y Brian Rodriguez en el partido entre América y Monterrey del torneo pasado, en donde el elemento azulcrema resultó lesionado.

"Ya está superado, Brian vivía su mejor momento tal vez de toda su trayectoria en México y la lesión lo retrasó ahí, todavía no está en su máximo nivel, pero ya es un tema pasado, infelizmente se pasó, quiero creer que realmente el jugador no tuvo la intención, todos son profesionales, sabemos cuánto cuesta una lesión como esta, no importa dónde estamos, con qué rival jugamos, siempre seremos este rival que va a jugar por la pelota y en todas las áreas del juego".

Jardine destacó que América debe mantener la calidad ante los Rayados de Monterrey, sobre todo, por la jerarquía que tiene la escuadra dirigida por Fernando Ortiz e, incluso, vio a la 'Pandilla' en un nivel similar a las Águilas.