América tendrá una sensible baja para enfrentar a Cruz Azul

El partido de media semana ante el Olimpia sigue causando estragos en la plantilla del América que no contará con Sebastián Córdova para el encuentro de esta noche ante Cruz Azul. El canterano resultó con un golpe en la cadera tras el encuentro de la Liga de Campeones de la Concacaf por lo que en la semana tuvo que entrenar separado del equipo y al parecer no logró recuperarse pues Santiago Solari decidió no arriesgarlo.