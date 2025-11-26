    América

    América recibe buenas noticias: Henry Martín podría tener minutos ante Rayados

    Las Águilas comenzarán el camino en búsqueda de un nuevo título con una figura que extrañaban mucho.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video El regreso esperando en América ante Rayados; ¿Qué pasa con Maximin?

    América sufrió una dura noticia para el partido de ida de Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey tras darse a conocer la baja de Allan Saint-Maximin, sin embargo, a horas del partido en el Gigante de Acero recibió una buena.

    De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Henry Martín reaparecerá con las Águilas luego de superar su lesión que lo a marginado de la mayor parte del Apertura 2025.

    Físicamente (Henry Martín) tiene el alta… nada más es encontrarle el ritmo futbolístico. Esta para tener minutos y me parece que en la ida tendría minutos con el ‘Búfalo’ Aguirre como titular”, indicó Ibáñez en Insiders de TUDN.

    Sobre la baja de Allan Saint-Maximin para el partido de ida frente Rayados, se espera que reaparezca para el juego de vuelta, sin embargo, no arrancaría de titular.

    Maximin tiene un cuadro viral… el lunes y martes no trabajó al parejo con el plantel y deciden que no viaje a Monterrey y ahora es esperar si lo pueden recuperar de cara al partido de vuelta, y si esta disponible irá a la banca el sábado porque prácticamente se ha perdido toda la semana”, afirmó Julio Ibáñez.

    Rayados recibirá en el estadio BBVA al cuadro del América en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y la vuelta se disputará el sábado 29 de noviembre en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

    Más sobre Liga MX

    1:41
    Así ve el exfutbolista Humberto Suazo la serie Rayados vs América

    ¿Se acaba la maldición del sexto lugar en liguilla del Apertura 2025?
    Liga MX
    17 fotos
    2 min
    La increíble anécdota de la llegada de Nicolás Larcamón a la Liga MX

    1 min
    Maximin sobre André Jardine: "Lo amo, para ser sincero"

    2:13
    Pumas desata la polémica tras ser eliminado del Play-in

