Video ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

En época de Halloween y Día de Muertos, en el Club América se pusieron a tono y consintieron a sus más fieles aficionados con un concurso de disfraces del cual los jugadores sufrieron un ataque de risa con cada uno de los participantes.

Fueron Brian Rodríguez, Luis Ángel Malagón y Miguel Vázquez quienes fungieron como jueces para dar a los ganadores y en el que ganó La Monja, quien dijo ir así también como parte de la tradición michoacana, de donde es el portero de las Águilas.

Brian Rodríguez sufrió en varias ocasiones ataques de risa con varios de los disfraces e incluso recordó a Alejandro Zendejas en uno de ellos, quienes fueron disfrazados de taqueros.

Además, cautivó la caracterización de un par de aficionados que hicieron honor al delantero francés Alan Saint-Maximin con una interpretación del jugador pero en modo zombie.