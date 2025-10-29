    América

    América realiza concurso de disfraces y jugadores mueren de la risa

    Brian Rodríguez, Luis Ángel Malagón y Miguel Vázquez fungieron como jueces entre ataques de risa.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Muertos, pero de risa! Así fue el concurso de disfraces en el América

    En época de Halloween y Día de Muertos, en el Club América se pusieron a tono y consintieron a sus más fieles aficionados con un concurso de disfraces del cual los jugadores sufrieron un ataque de risa con cada uno de los participantes.

    Fueron Brian Rodríguez, Luis Ángel Malagón y Miguel Vázquez quienes fungieron como jueces para dar a los ganadores y en el que ganó La Monja, quien dijo ir así también como parte de la tradición michoacana, de donde es el portero de las Águilas.

    Brian Rodríguez sufrió en varias ocasiones ataques de risa con varios de los disfraces e incluso recordó a Alejandro Zendejas en uno de ellos, quienes fueron disfrazados de taqueros.

    Además, cautivó la caracterización de un par de aficionados que hicieron honor al delantero francés Alan Saint-Maximin con una interpretación del jugador pero en modo zombie.

    América se prepara para cerrar el torneo regular de la Liga MX Apertura 2025 a falta de dos jornadas por disputarse, este fin de semana reciben al Club León y concluirán el 8 de noviembre en casa del Toluca.

    Las Águilas buscan acabar como líderes del torneo, marchan cuartos con 31 puntos, a sólo dos de los Diablos Rojos y por detrás de Tigres y de Cruz Azul.

