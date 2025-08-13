¿América está 'vetado' en fichajes en Sudamérica? La verdad detrás de la decisión
Esto es lo que hay detrás de la falta de operaciones entre las Águilas y los clubes sudamericanos.
América ha carecido de operaciones en Sudamérica, sobre todo para fichar jugadores, esto en época reciente, lo que ha levantado el rumor de que en Sudamérica han 'vetado' a las Águilas.
Esto es totalmente, falso, acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, y América no tiene ni un veto en Sudamérica, después de especulaciones de que ese era el caso después del ya famoso desencuentro entre los de Coapa e Independdiente por Cecilio Domínguez.
La realidad, es que es América el que tomó la decisión de buscar mercado en la MLS o en Europa, como ocurrió con el ahora fichaje de Allan Saint-Maximin, ya que en las Águilas no gustan los tratos que hay en algunos clubes sudamericanos para tratar de inflar precio a jugadores.
América intentó fichar a dos elementos desde Sudamérica, pero a final de cuentas, en ambos casos y cuando estaba todo acordado, se intentó inflar precios de jugadores, algo que ya no gustó en Coapa.
La prueba fehaciente de que América no está vetado en Sudamérica es que hubo dos recientes ventas: Diego Valdés a Vélez Sarsfield y Richard Sánchez a Racing.