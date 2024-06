PALABRAS DE DESPEDIDA DE JULIÁN QUIÑONES

"Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos. Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también por qué me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día . Por qué no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido mis respeto y admiración a todos".