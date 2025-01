De inicio arrancaron dos juveniles, Aarón Arredondo y Diego Arriaga, ambos con carrera dentro del equipo Sub 18, Sub 20 y Sub 23 de las Águilas. Tres más lo hicieron en el complemento, Walter Portales, Christo Vela y Patrick Villa lo hace con América, aunque él ya había debutado en primera con Puebla en el Clausura 2023.