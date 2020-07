Ambriz sobre Fernando Navarro: "Tenía una gripe muy fuerte"

Luego del empate a cero goles entre Chivas y León , Ignacio Ambriz detalló lo que sucedió con Fernando Navarro , ya que a pesar de aparecer en el listado de titulares, el lateral no se presentó a jugar en la Jornada 1 de Guard1anes 2020 .

"Se nos enfermó de una gripe muy fuerte, tuvo escalofríos, no sabemos qué tiene. Hoy le hicieron la prueba de COVID-19, pero no sabemos el resultado todavía, por eso no viajó", sentencio Nacho Ambriz en rueda de prensa.