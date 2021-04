Ambriz advierte: Lucharemos por el bicampeonato, nos hace falta

“Parece y no me quiero aventurar, pero no es nada grave, va a ser muy difícil que se recupere el viernes, lo perderé para el partido contra Mazatlán . Mañana le harán el estudio y ojalá no sea grave. En un partido se lastimó la misma rodilla”.

"Me deja mal porque el equipo ha hecho partido no solo el día de hoy y nos quedamos con las manos vacías, eso incomoda sobre todo por el esfuerzo de los jugadores, broncas normales, prefiero que hierva la sangre a que no hierva, es portal que existan estos roces, me gusta, en la familia hay diferencia y se arreglan cuando se tienen que arreglar, no nos gusta perder. Tenemos que pensar en el siguiente partido".