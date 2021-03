"Voy a ser muy duro, es la parte mental del jugador . Creo que si hubiera más jugadores mexicanos convencidos de lo que pueden lograr y que primero lo tienen que lograr en su país, su pueblo, su ciudad y su club y eso los va a llevar al éxito mundial, creo que tendríamos más jugadores en el extranjero. Uno de los grandes enemigos del jugador mexicano en el extranjero es su ego. Creo que muchos jugadores no logran dar ese desdoble porque les gana primero el ego que el verdadero trabajo que los va a llevar al éxito", apuntó.

Asimismo, aseguró que el Guadalajara ha sido víctima del poco control que existe en el futbol mexicano para fichar jugadores, pues al no haber sanciones, los equipos realizan negociaciones directas con los jugadores que afectan la competencia en igualdad de condiciones.

"Es una práctica desleal perseguir a un jugador que está actualmente jugando con otro equipo. Estoy boicoteando al equipo en el que está y créanme sucede y le ha sucedido a Chivas. A veces no es real simplemente una forma de querer desestabilizar al equipo, me parece algo muy desleal y no es una competencia sana", agregó en plática con alumnos de la Universidad Anáhuac de México.