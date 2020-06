Álvaro Cruz | JJ Macías a Europa; el futuro de Chivas, Diego Abreu

No piensen que juega igual que su papá. No. Diego es un estilo diferente, un estilo hecho para Chivas. Hoy Guadalajara no busca un referente de área sino un delantero polivalente y ahí está Diego, aunque su papá quiera creer que es igual a él y Diego se bote de risa.

“Mis técnicos dicen que es totalmente distinto. Dicen que soy un delantero más rápido, me gusta salir a pivotear, cosa que él no hace mucho, es referencia de área. Pero a él supongo que le gusta verme jugar así y me dice: ‘eres igual que yo’. Él se auto convence pero es mentira. Cuando lo dice delante de algún técnico mío o padre de un compañero, ellos se ríen porque no pueden creer que está diciendo esa boludez”.