‘Loquito’ Abreu revela que quiere ser como Raúl Jiménez

No es Luis Suárez o Cavani, el referente de 'Loquito' Abreu como delantero es Raúl Jiménez. Lo admira y quiere llegar a ser como él, pues lo considera un atacante de garra y explosivo.

“Raúl, Raúl, porque, además, yo pateo penales y sé que Raúl Jiménez no erra, entonces siento a mi padre y le digo: Mira, yo voy a patear así. Me lo propongo y lo entreno con el golero de mi club. Si tengo que errar lo erraré pero quiero patear como él”, dijo a TUDN en exclusiva Diego Abreu, quien no ve mal jugar algún día en México.

Sebastián Abreu, padre de Diego, tiene una forma peculiar de tirar los penales. A lo Panenka. Pero su hijo tiene otra tendencia, incluso, señaló las características que más admira de Jiménez.

“Es como que Raúl Jiménez se las ingenia para salir adelante, va contra todo sin importar lo que pase. Esa mentalidad que tiene de ir para adelante me gusta mucho; lo vemos en Wolves. Me acuerdo del partido contra el Manchester City, deja tirado a Otamendi, se la da Adama y hace gol. Me quedó esa jugada de siempre insistir”.

Pusimos a soñar a Diego, imaginar que está en selección mayor y hace dupla con Raúl. Abreu no dudó en explicar el rol que tendría dentro del campo para apoyar al delantero de Wolverhampton.

“Él es un delantero intratable, entonces lo dejo con los dos zagueros, yo me tiro un poco más atrás, cosa que me la den, yo lo vea, se la doy y algo va a hacer él, algo productivo va a hacer que va a terminar en gol… o me la devuelve y hago el gol yo, o él sigue para adelante”.



Por otro lado, Diego Abreu compartió la frase que lo impulsó a trabajar duro para ser un gran futbolista; se la dijo Pep Guardiola hace siete años.

“Se me acercó y me dijo que estaba muy feliz de verme acá donde estaba, me dijo que si yo me esforzaba podía estar ahí, y bueno, es como un impulso muy fuerte”.

Desde ese momento, 'Loquito' Abreu tiene claro su objetivo principal en el futbol y es jugar para Guardiola en el equipo que esté, hoy por hoy en Inglaterra.