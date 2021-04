Vega se siente “solo” en el ataque de Chivas sin JJ Macías

“Yo he hablado con J, él está muy tranquilo, muy metedor, yo creo que es de los primeros jugadores que llega a entrenar, de los últimos que se va, un jugador muy profesional y hemos estado platicando e intercambiando propuestas.

“Yo he jugado de 9 ahora que él ha estado de suplente, me he sentido un poco solo arriba, pero es parte del funcionamiento que hemos tenido y él está tranquilo. Quiere jugar, sabemos de la importancia que tiene Macías que nos puede aportar al equipo”, dijo en entrevista con Marco Cancino, reportero de TUDN.