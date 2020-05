Alan Pulido: “Chivas se equivocó al vender a Pizarro”

¿A QUIÉN PREFIERE PULIDO, TUCA O ALMEYDA?

“Tuca se quedaba conmigo a practicar, me veía grandes cosas, me veía gran futuro y es por eso que se queda conmigo a practicar conmigo al final de todos los entrenamientos a pegarle de derecha y e izquierda. Muchas cosas de las que hoy sé y que hago como jugador es gracias a él, con el aprendí demasiadas cosas, muchos tips que me daba al a hora de definir, a la hora de desmarcarme, gracias a él pude y sigo marcando goles.