Tampico no se tentó el corazón y echó a Mineros de Zacatecas

Con José Ávila como figura al marcar dos goles y Rivaldo González siendo el complemento ideal, Tampico y Madero no salió a especular a sabiendas de que estaba abajo en el marcador global 2-1, y desde el silbatazo inicial fueron a buscar el arco rival y los resultados no tardaron en llegar ante unos Mineros de Zacatecas que ni las manos metieron, además de que les pasó de todo en un encuentro en el que pudieron llevarse dos goles más de no ser por el arquero Oscar González, quien dejó el marcador 3-0, 4-2 en el global.