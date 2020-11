Coyotes Tlaxcala deja fuera al 'Chaco' Giménez y su Cancún FC

Christian 'Chaco' Giménez quedó fuera de la Liguilla de la Liga de Expansión MX al perder este jueves el Cancún FC c ontra Coyotes Tlaxcala por marcador de 2-1 en el Estadio Andrés Quintana Roo .

Los Cuartos de Final serán: Atlante vs. Pumas Tabasco, Atlético Morelia vs. Coyotes Tlaxcala y Tampico Madero vs. Mineros.