Miguel ‘Piojo’ Herrera , técnico del América , indicó que su continuidad no dependerá si se corona o no en la Liga de Campeones de la Concacaf , pero está consciente que su obligación es ganarla por la grandeza e historia del club.

“Hasta donde platiqué con Santiago, no, él salió del programa de TUDN y seguía en la institución, hay que dar resultados día a día, tengo que ganar todos los partidos, esta es la obligación de este equipo, eso no lo vamos a cambiar nunca.

Hoy estoy aquí, mañana podría estar otro, esa es la exigencia para los que hemos pasado por esta silla, tenemos que dar los resultados, Santiago no me ha dicho nada y no siento la presión de que si no gano me voy a ir, es la presión de cualquier equipo”, comentó en conferencia de prensa previo a la vuelta de los Cuartos de Final ante el Atlanta United.