“Estamos en deuda y seguiremos hasta no conseguirlo”, declaró el mediocampista azulcrema sobre la falta del título internacional que las Águilas no ganan desde 2016.

Cervantes agregó: “Si bien es cierto que no tenemos nada más que decir que disculpas, no fue nuestro mejor juego, sabemos la importancia que tenía no solo el partido, sino el torneo. Estamos dolidos, frustrados. Creo que pudimos haber hecho más”