LA Galaxy de impuso a Orlando City para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2025, así como con un boleto para la próxima Concacaf Champions Cup.

El cuadro angelino sufrió, pero en su casa derrotaron por 2-1 a los Leones con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil.

PUBLICIDAD

Muy temprano en el partido el LA Galaxy se puso al frente en el marcador luego de que el futbolista alemán culminara un contragolpe cuando se jugaba el minuto nueve.

Para la segunda parte el conjunto de Orlando inclinó la balanza a su favor y para que al 60' Martín Ojeda emparejara los cartones.

Cuando parecía que los visitantes marcarían el segundo tanto, apareció Joseph Paintsil para regresarle la victoria al LA Galaxy con un gran disparo que no pudo atajar Pedro Gallese.