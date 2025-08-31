LA Galaxy derrotó a Orlando City y asegura su pase a la Concacaf Champions Cup
Los angelinos se impusieron por 2-1 para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup.
LA Galaxy de impuso a Orlando City para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2025, así como con un boleto para la próxima Concacaf Champions Cup.
El cuadro angelino sufrió, pero en su casa derrotaron por 2-1 a los Leones con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil.
Muy temprano en el partido el LA Galaxy se puso al frente en el marcador luego de que el futbolista alemán culminara un contragolpe cuando se jugaba el minuto nueve.
Para la segunda parte el conjunto de Orlando inclinó la balanza a su favor y para que al 60' Martín Ojeda emparejara los cartones.
Cuando parecía que los visitantes marcarían el segundo tanto, apareció Joseph Paintsil para regresarle la victoria al LA Galaxy con un gran disparo que no pudo atajar Pedro Gallese.
Orlando City intentó hasta el último minuto empatar el juego y definir desde el punto penal, sin embargo, no pudieron volver a romper el arco y los angelinos se quedaron con el tercer lugar y el boleto a la Concacaf Champions Cup 2026.