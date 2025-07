“ Tuvimos torneos difíciles por tema cambio de director técnico, polémicas, había muchas cosas a nuestro alrededor, y eso generaba perder confianza en cada uno de los jugadores en tema equipo, que salías a la cancha y no sentías esa confianza de a qué jugabas, porque no durábamos mucho con un cuerpo técnico por razones que no nos incumben, pero desde que llegó el profe Gabi desde el día uno nos transmitió esa confianza, esa pasión que él recalca mucho en cada una de sus palabras, que para mí es algo importante que se recuperó en tema pasión, lo demostramos en el último partido en esa conexión entre gente y jugadores”