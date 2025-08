“Me vas a disculpar, pero el año pasado me sancionaron por opinar sobre la Leagues Cup. No voy a opinar. Tú has comentado una realidad de nuestro equipo, yo no me volveré a quejar. Hoy hemos perdido, el equipo ha estado bien, incluso físicamente, entonces no me puedo quejar. No voy a hablar ni de la Leagues Cup, ni de cómo son las normas, porque ya otros entrenadores lo han hecho. Sería repetir lo mismo cada año. Ya está. Hemos perdido, no voy a buscar ninguna excusa”, apuntó el técnico.