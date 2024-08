“ Un fracaso o una derrota, el adjetivo que quieran elegir, pero todos me parecen justos porque sabemos donde estamos parados, sabemos las exigencia de América, tenemos que estar en las instancias finales de todos los torneos y bien, cuando no llegas, independiente de las circustancias, y cuando no estamos bien asumimos las derrotas, a sumimos el fracaso y vamos a tratar de trabajar mucho para salir de aquí más fuertes”, indicó el estratega.