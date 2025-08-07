André Jardine sorprende con su confesión: admite dolor y fracaso en el América

André Jardine, director técnico de América, no dudó en señalar que hay dolor en el interior de la escuadra azulcrema e, incluso, admitió que su escuadra "fracasó" en la Leagues Cup 2025.

Después de que su escuadra empatara ante el Portland Timbers y se despidiera de la Leagues Cup 2025 tras ganar dos tandas de penales, Jardine hizo un ejercicio de autocrítica importante.

"Tenemos las mismas ganas de la afición, queremos ganar, no nos alcanzó, estamos dolidos, no escondemos esto, sin buscar excusas, simplemente aceptar el fracaso y ser mejores a partir del sábado ante Querétaro y en los compromisos internacionales estar a la altura", dijo Jardine.

"La sensación de estar eliminado es terrible... ser duros con nosotros mismos y somos los más críticos, más que la prensa, la afición, entonces no estamos felices ni satisfechos, y entender que también al mismo tiempo no controlamos las cosas, el futbol es de los deportes con el que tienes más incertidumbre en muchas cosas, el entrenador no controla todo, cuando inicias una temporada con pequeños problemas, hay que ver quién está más enfocado", agregó.

ANDRÉ JARDINE SEÑALA QUE RAMÓN JUÁREZ LE PUEDE DAR UN "DOLOR DE CABEZA"



El director técnico elogió también al defensa Ramón Juárez, quien dio el gol del empate para los azulcrema y no dudó que si mantiene su nivel, será titular.

"De Ramón me permite hacerle un elogio merecido, se mantiene muy enfocado, tenemos una relación cercana, estuve con él dos años aquí con él y en San Luis, me gusta mucho, me cae muy bien en todos los aspectos, va creciendo a los ojos de todos, todos ven su crecimiento, me acuerdo del Ramón de San Luis, tiene que estar muy orgulloso de su crecimiento, la verdad compite dentro del elenco con otros grandes centrales, hay que estar conscientes de esto.

"Hay que reconocer la jerarquía de Igor, Cáceres, también saber que estará siempre trabajando, cuando es reclutado muestra un gran nivel, por esto me gusta hacer las votaciones, no podemos medir el nivel de cada uno sino hasta que tienen sus oportunidades, si sigue en este nivel va a acabar jugando y será un dolor de cabeza para mí, pero cuando encuentras un jugador con el nivel de Ramón, se mantiene enfocado, cuando lo reclutamos sale bien", concluyó.