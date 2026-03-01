Real Betis El gol de Álvaro Fidalgo con Betis nos hace recordar el último gol mexicano en LaLiga Pasaron varios años para que un jugador mexicano volviera a marcar en el futbol de España.

El Real Betis igualó con el Sevilla en la Jornada 26 de LaLiga, este duelo se disputó en la cancha del Estadio La Cartuja.

En este partido, Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador en la Liga de España, marcó el segundo gol del conjunto bético antes de finalizar el primer tiempo.

Ya tenía muchos años que un jugador mexicano no marcaba en LaLiga, tuvieron que pasar tres años para que esto volviera a suceder.

El último que anotó fue César ‘Cachorro’ Montes con el Epanyol de Barcelona en un encuentro ante el Atlético de Madrid el 24 de mayo del 2023.

Los últimos goles de mexicanos en LaLiga

Álvaro Fidalgo con Betis vs. Sevilla el 1 de marzo de 2026

con Betis vs. Sevilla el 1 de marzo de 2026 César Montes con Espanyol vs. Atlético de Madrid el 24 de mayo de 2023

con Espanyol vs. Atlético de Madrid el 24 de mayo de 2023 Tecatito Corona con Sevilla vs. Valladolid el 14 de mayo de 2023

Andrés Guardado con Betis vs. Elche el 24 de febrero de 2023

Chicharito con Sevilla vs. Getafe el 27 de octubre de 2019

Néstor Araujo con Celta vs. Getafe el 9 de febrero de 2019

Héctor Moreno con Real Sociedad vs. Rayo Vallecano el 20 de enero de 2019

Miguel Layún con Sevilla vs. Real Madrid el 9 de mayo de 2018

Diego Reyes con Espanyol vs. Betis el 30 de octubre de 2016

Raúl Jiménez con Atlético de Madrid vs. Sevilla el 27 de septiembre de 2014

Otros goles de mexicanos con equipos de España

Diego Lainez con Betis vs. CF Talavera el 16 de diciembre de 2021 - Copa del Rey

Héctor Herrera con Atlético de Madrid vs. Juventus el 18 de septiembre de 2019 - Champions League