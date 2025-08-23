    Cristiano Ronaldo

    Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras perder en penaltis la Supercopa de Arabia Saudita

    El astro portugués anotó en el juego, marcó su penalti y se notó su molestia al finalizar el encuentro.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Increíble reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Arabia Saudita

    Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr cayeron en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, algo que dolió en el conjunto de los Caballeros de Najd y más a CR7 que no pudo evitar reaccionar de forma inesperada.

    Cristiano Ronaldo se quedó parado, caminó y preguntaba a todo el que se le acercaba qué había pasado o por qué, a lo que los demás solo lo consolaban, así estuvo desde la mitad de la cancha hasta la línea de banda cuando llegó a la banca de su equipo.

    PUBLICIDAD

    Con este resultado llegó otro fracaso a la carrera del Comandante desde su arribó a Arabia Saudita en el 2023. Cristiano ha disputado tres finales, la Copa del Rey en 2023-24, la Supercopa 2024 y esta nueva edición.

    La marca que conquistó Cristiano Ronaldo en la final de la Supercopa

    El astro portugués llegó a 100 goles con el Al-Nassr, lo que lo convierte en el primer jugador en llegar a esta cifra con cuatro equipos diferentes.

    Lo conquistó con el Manchester United, con el Real Madrid y la Juventus, además de hacerlo con la Selección de Portugal.


    Más sobre Cristiano Ronaldo

    2:46
    Increíble reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Arabia Saudita

    Increíble reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Arabia Saudita

    1 min
    Cristiano Ronaldo llega a insólita marca, pero pierde otra Final

    Cristiano Ronaldo llega a insólita marca, pero pierde otra Final

    1:26
    La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

    La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

    1 min
    Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció en su carrera

    Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció en su carrera

    1:24
    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-NassrFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD