Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr cayeron en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, algo que dolió en el conjunto de los Caballeros de Najd y más a CR7 que no pudo evitar reaccionar de forma inesperada.

Cristiano Ronaldo se quedó parado, caminó y preguntaba a todo el que se le acercaba qué había pasado o por qué, a lo que los demás solo lo consolaban, así estuvo desde la mitad de la cancha hasta la línea de banda cuando llegó a la banca de su equipo.

Con este resultado llegó otro fracaso a la carrera del Comandante desde su arribó a Arabia Saudita en el 2023. Cristiano ha disputado tres finales, la Copa del Rey en 2023-24, la Supercopa 2024 y esta nueva edición.

La marca que conquistó Cristiano Ronaldo en la final de la Supercopa

El astro portugués llegó a 100 goles con el Al-Nassr, lo que lo convierte en el primer jugador en llegar a esta cifra con cuatro equipos diferentes.

Lo conquistó con el Manchester United, con el Real Madrid y la Juventus, además de hacerlo con la Selección de Portugal.