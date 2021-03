Roberto Martínez: 'Hazard está desesperado por volver a jugar'

Prácticamente desde su llegada al Real Madrid en 2019 Eden Hazard ha vivido un calvario pues las lesiones no le han permitido tener el desmpeño que se esperaba, una situación que actualmente lo tiene desesperado , de acuerdo con Roberto Martínez , entrenador de la selección de Bélgica, quien explicó que el atacante vive un shock por la situación, aunque trabaja fuerte para poder superar sus molestias y volver a las chanchas lo antes posible.

"Creo que Eden está tranquilo en todas las situaciones, pero ahora está desesperado por estar de vuelta en el campo. No importa cuánta experiencia tengas, cuando eres un jugador que no puede estar en el campo te vas a sentir raro.

"Es difícil cuando llevas doce o trece temporadas jugando el máximo de minutos y de repente no puedes hacer lo que siempre has hecho. Es una especie de 'shock', pero Eden está de buen humor cuando le he visto y está desesperado por trabajar lo más duro posible para estar de vuelta en el campo con el Real Madrid", dijo en conferencia de prensa.