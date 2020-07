Sergio Ramos y Militao fueron los grandes protagonistas del partido, el primero por el gol que convirtió para el triunfo y un supuesto penal que no se marcó y el segundo por el buen partido que dio durante los 90 minutos.

Fue en los últimos minutos cuando la polémica apareció por un pisotón de Ramos que el árbitro no observó y el VAR no revisó. El central merengue venía de espaldas y no había balón de por medio, aunque bien se pudo haber marcado.