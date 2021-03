“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, declaró recientemente Luis Suárez.