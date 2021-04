Lucas Torreira fue contundente: "No quiero jugar más en Europa"

Con 25 años de edad y un futuro prometedor en el futbol europeo el mediocampista Lucas Torreira ha decidido que no quiere seguir más en el Viejo Continente, por lo que ha informado a su representante Pablo Betancur su intensión de emigrar a Boca Juniors, que más que un deseo es un sueño que quiere cumplir pues su padre se lo pidió y él añora estar cerca de su familia, por lo que espera que en algún momento Arsenal, equipo dueño de su carta, y Atlético de Madrid, donde está a préstamo hasta junio, puedan ayudarlo a seguir su carrera en donde él quiere hacerlo.

"La noche que fallece mi mamá uno de los primeros en llamarme fue mi representante. Y ahí le dije: 'Pablo (Bentancur) yo no quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca'. Siempre lo dije, me muero por jugar en Boca. No sólo por este momento personal, es de hace varios años. Por eso, si no es ahora, será más adelante. Mi papá, entre lágrimas, me dijo que es el momento de jugar en Boca"

"No es una decision apresurada. Me tocó irme con 17 años a Italia, siempre lejos de la familia. Me duele cuando estoy lejos en las Fiestas, en los cumpleaños, me duele mucho. Ojalá se pueda dar lo de Boca. Hoy yo tengo contrato con el Arsenal y soy jugador del Atlético hasta la mitad del año, pero ojalá los clubes pueden encontrar algo para el bien mio, me lo merezco", dijo para ESPN.

Torreira, quien se encuentra en Uruguay debido al fallecimiento de su madre por COVID-19, reconoció que no es una negociación sencilla pues la única opción es que el cuadro inglés lo preste ya que tiene entendido que el valor de su carta es alto y dificilmente los sudamericanos lo podrían pagar.

"Mi representante si está escuchando esto me va a matar. Todo depende del Arsenal y como se pueden comunicar los clubes y lleguen a un acuerdo. Va a ser complicado, pero ojalá sede. Será un préstamo porque si me tiene que comprar no sé cuántos millones de valgo y para Boca seguro será mucho. Mi decisión está más que clara, yo no quiero ganar dinero, si fuera por eso me quedo en Europa".

Torreira llegó este torneo al Atlético de Madrid donde no ha encontrado los minutos que esperaba pues apenas ha disputado 22 partidos, la mayoría de ellos entrando desde el banquillo, sin duda algo distinto a lo que se esperaba sobre todo domando en cuenta que era un jugador pedido por Diego Simeone y que en el papel supliría la baja de Thomas Partey, quien se fue al Arsenal.