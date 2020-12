Lionel Messi no se entrena y no jugará ante el Eibar

El delantero argentino Lionel Messi no se presentó este domingo, con permiso del entrenador, Ronald Koeman , en la vuelta de los entrenamientos del Barcelona después de los cuatro días de fiesta por Navidad.

Así, el argentino alargará sus vacaciones en Rosario y no volverá a jugar hasta el 3 de enero ante el Huesca .

"Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo”, respondió el jugador del conjunto catalán a la pregunta sobre si hay algo que no le guste de ser Messi.