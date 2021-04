LaLiga descarta racismo contra Diakhaby en el duelo ante Cádiz

Ante este hecho la reacción del Valencia no se hizo esperar y señalaron que no comparten la resolución del tema pues no consideran que hayan analizado completamente lo que se dijo dentro del campo por parte de Juan Torres , por lo que refrendaron el apoyo a su jugador y destacaron el esfuerzo de LaLiga por tratar de esclarecer los hechos.

“LaLiga nos ha hecho llegar los informes y resultados de su investigación con respecto al ataque racista sufrido por Diakhaby y nos ha explicado también la metodología utilizada para llevarla a cabo. Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar “TODAS” las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho”.