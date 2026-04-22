Barcelona Lamine Yamal enciende las alarmas de Barcelona y España tras lesionarse ante Celta El delantero causó preocupación luego de anotar un gol y quedarse tendido en el campo por molestias.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lamine Yamal salió lesionado tras cobrar un penalti y enciende las alarmas

El delantero Lamine Yamal encendió las alertas al interior del Barcelona y de la selección de España, luego de irse lesionado del partido en el que el club blaugrana venció 1-0 al Celta de Vigo, justo a unas semanas de que inicie la Copa Mundial 2026.

Yamal fue el autor del único tanto del partido y lo hizo de penalti. Tras marcar no pudo correr a festejar y se quedó tirado en el césped con gestos de dolor. Tras el ingreso de las asistencias el jugador pudo salir por su propio pie; sin embargo, se tocó la parte posterior del muslo izquierdo.

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Son malas noticias para el Barcelona que está en la recta final de la temporada y a punto de definir el título de Liga que disputa con el Real Madrid, también para España, pues en unas semanas empieza el Mundial.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÍA DE BAJA LAMINE YAMAL?

A la espera del reporte médico del club, son diferentes escenarios los que se presentan en la lesión de Yamal. Si es una molestia menor podría ir de dos a tres semanas.

Por otra parte, si es un problema como una rotura parcial, el tiempo iría de tres a ocho semanas, lo que lo haría perderse la Copa del Mundo de 2026.