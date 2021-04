Hazard sorprende con su recuperación y apunta a Champions League

La fecha FIFA cayó bien para Eden Hazard quien aprovechó para viajar con la Selección de Bélgica y ser atendido por sus doctores, lo que al parecer le vino de maravilla pues hoy ya pudo entrenar con el resto del grupo aunque Zinedine Zidane fue cauto y no quiso arriesgarlo para el duelo de este fin de semana ante el Eibar, no obstante, todo apunta a que podrá tener minutos contra el Liverpool en Champions League .

"No tenemos plan con Hazard. No vamos a forzar nada. Nosotros poco a poco. No te digo cuando lo veo. Si es dentro de tres días, mejor. Si es dentro de 10 días, pues vale. Estamos contentos porque está mejor", dijo en conferencia de prensa.