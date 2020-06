En Barcelona se duda del buen uso del VAR ante polémicas arbitrales

El técnico del Barcelona , Quique Setién, habló de las polémicas arbitrales que se dieron el domingo en Anoeta en el Real Sociedad vs. Real Madrid , pero no quiso culpar directamente al VAR , sino que hizo dudar de su buen uso.

“Hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Nos vale con ganar los partidos. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno hará las valoraciones que sean oportunos”.

El técnico culé aseguró que se debe usar el VAR realmente cuando es necesario, ya que en ocasiones no todas las acciones de juego son revisables y eso es lo que genera dudas sobre el uso de la tecnología.

“Respecto al VAR, es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente. Pero hay que utilizarla porque nos da una visión más clara de la realidad cuando hay que tomar decisiones rápidas. Lo bueno es poder verlas con diferentes ángulos y con visión. Es entendible que pensemos que por qué algunas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y otros no. Y uno puede pensar que no se está utilizando bien”.