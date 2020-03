El jugador que no se dejó de David Beckham y Cristiano Ronaldo

“Estando en el Betis me enfrenté a Cristiano. En 2011 llegamos al descanso 0-0 en el Bernabéu. Después nos ganaron 4-1. Ya en la segunda parte, Cristiano intentó una rabona. El capitán y yo fuimos al final del partido y le dijimos que no era necesario hacer eso. Antes de que le cambiaran me acerqué y le dije: “¿Por qué no lo hiciste en la primera parte con 0-0?”. Me dio un abrazo y trató de calmarme. Me preguntó si no me gustaba el fútbol bonito y le respondí: “Me gusta, pero eso lo haces en la primera mitad, con el partido empatado”, recordó.