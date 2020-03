Javier Aguirre pide que LaLiga sea de 22 equipos de último recurso

“Aquí soy juez y parte, no me interesa que la liga se quede como está, hay varios escenarios, yo anularía la liga, quizás poner dos ascensos automáticos y jugar con 22 el año que viene”, dijo para TUDN .

La propuesta de Aguirre es que asciendan los dos clubes con más puntos en la Segunda División y no haya descensos.

“A la Liga no le interesa que termine así por tema de patrocinios, dineros, la Federación tampoco está de acuerdo en que se acabe, también es cierto que no se puede mover si las autoridades sanitarias no se permiten, lo único que sabemos es que la Final de la Europa League es el 24 de junio y de la Champions el 27 de junio”.