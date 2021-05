Eden Hazard admite que ha fallado en partidos importantes

Eden Hazard se sinceró y en un ejercicio de autocrítica admitió que no ha sido un jugador importante en partidos clave tanto en el Real Madrid como en el Lille y el Chelsea, otros equipos en los que ha militado, así como con la Selección de Bélgica . El atacante tiene claro que los futbolistas demuestran su valor marcando diferencia en partidos grandes, algo que no ha hecho y por lo que es criticado sobre todo en esta etapa con el equipo español.

"Oh, ya sabes que en el Lille, en el Chelsea, en la Selección o en el Madrid, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más. El fútbol no es el mismo que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con un individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo”, dijo en entrevista para el Lille.