LaLiga Papa León XIV rechaza gesto de Florentino Pérez durante su visita al Real Madrid Un detalle llamo la atención de los fans cuando se conocieron los mandatarios de la iglesia católica y el Real Madrid

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video ¡La mano no! Papa León XIV evita beso de Florentino Pérez en su visita al Santiago Bernabéu

El Real Madrid tuvo este lunes un día histórico con la visita del Papa León XIV, quien visitó el Estadio Santiago Bernabéu y fue recibido por parte de Florentino Pérez, presidente del club merengue que recientemente ganó las elecciones madridistas para continuar varios años más en su cargo.

Durante su llegada a la Casa Blanca, el Sumo Pontífice descendió de su vehículo y de inmediato el mandamás del equipo español le dio una calurosa bienvenida, pero hubo un hecho que llamó más la atención por parte de los aficionados.

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Así fue el polémico encuentro de Florentino Pérez y el papa León XIV

Tras su apretón de manos, Florentino Pérez intentó hacer una reverencia al papa al intentar besar su mano, sin embargo, se vio claramante cómo León XIV evitó recibir este gesto, a lo cual el directivo accedió sin problema alguno y se quedó intercambiando palabras con el jerarca de la iglesia católica.

Real Madrid mostró en sus redes sociales el video de este encuentro, el cual se volvió viral de forma automática por el beso negado, lo cual generó toda clase de comentarios en las plataformas digitales.

Posteriormente, Pérez y Robert Francis Prevost, nombre de pila del papa, intercambiaron regalos y recorrieron las instalaciones del Real Madrid, incluida su sala de trofeos.

¿Cómo fue la visita del papa León XIV al Santiago Bernabeú?

El papa León XIV fue recibido como una auténtica figura del club por parte de los más de 70 mil feligreses que llenaron el recinto merengue, en un ambiente de fiesta y júbilo por la primera visita de un heredero de Pedro al inmueble blanco desde que lo hiciera Juan Pablo II en 1982.