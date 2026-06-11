Real Madrid Real Madrid hace oficial el regreso de José Mourinho El estratega portugués vivirá su segunda etapa con el conjunto blanco.

Video Mourinho vuelve al Real Madrid tras pago millonario

Real Madrid hizo oficial el regreso de José Mourinho marcando así el inicio de una s egunda etapa en el conjunto blanco después de 13 años.

A través de un comunicado, la directiva encabezada por Florentino Pérez confirmó que Mourinho firmó un contrato por las próximas tres temporadas, por lo que permanecerá vinculado a la institución hasta el 30 de junio de 2029.

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“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029”

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, detalla el comunicado.

El estratega portugués llega en relevo de Álvaro Abreloa y tras una temporada para el olvido del Real Madrid donde se quedó con las manos vacías.

Desde hace unos días el Benfica había anunciado la salida de Mourinho luego de que Real Madrid pagara la cláusula del estratega portugués.

LA PRIMERA ETAPA DE JOSÉ MOURINHO CON REAL MADRID

Jose Mourinho vivirá su segunda etapa como estratega del Real Madrid donde buscará llevar al equipo a lo más alto,