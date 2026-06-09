Real Madrid Real Madrid lanza oferta de 150 millones de euros por Julián Alvarez Florentino Pérez cumplió su promesa, pero el Atlético de Madrid se rehúsa perder a su figura.

Real Madrid intentó fichar a Julián Alvarez. Imagen Getty Images

Real Madrid reveló para quién era la oferta de 150 millones de euros que prometió Florentino Pérez en su campaña electoral por la presidencia del club, la cual mantuvo tras vencer a Enrique Riquelme con el 65 por ciento de los votos a favor.

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El equipo merengue comunicó que este martes la junta directiva realizó ofertó los 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Alvarez.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, dice el boletín.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Julián Alvarez?

El delantero de la Selección Argentina tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2030 y su cláusula de salida es de 500 millones de euros.

Quien quiera fichar a la Araña deberá pagar ese monto, incluido el Barcelona que también busca hacerse de los servicios del futbolista, con quien incluso ya habría llegado a un acuerdo, según la prensa española.

La promesa de Florentino Pérez en Real Madrid

Florentino Pérez prometió a los socios y aficionados madridistas realizar una oferta de 150 millones de euros por un jugador de calidad galáctica, al nivel de Cristiano Ronaldo y Kaká, a quienes fichó en su regreso como presidente del club en 2009.

La duda entre la afición y prensa era por quién, pues Floretino aclaró que no se trataba de Michael Olisé, Harry Kane, Erling Haaland o Jérémy Doku, ni ningún futbolista de la Premier League.

Al final el elegido fue Julián Alvarez, pero ante la negativa del Atlético de Madrid, se espera que Florentino Pérez vaya por otro fichaje bomba este verano.

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Cabe destacar que, con su permanencia en la presidencia, se confirmó el regreso de José Mourinho al Real Madrid, así como los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, quienes llegarán procedente del Liverpool e Inter de Milán, respectivamente.