Real Madrid Bernardo Silva tendría pláticas avanzadas para llegar al Real Madrid El portugués se convirtió en agente libre después de que su contrato con el Manchester City terminara.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Bernardo Silva recibe oferta para jugar en el Real Madrid

José Mourinho sigue armando a su Real Madrid y el siguiente fichaje podría ser el de Bernardo Silva, quien se convirtió en agente libre tras su paso por el Manchester City y ya recibió una oferta por parte del conjunto merengue.

Hace unos días se dio a conocer que Silva definirá su futuro después del Mundial 2026, pues anteriormente había sido relacionado con equipos como Barcelona o Atlético de Madrid.

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Es por eso que el Madrid ha aprovechado el momento para lanzar una oferta, ya que según reportes de Fabrizio Romano, su fichaje se ha convertido en una prioridad para José Mourinho.

La misma información señala que ya hay pláticas avanzadas para el fichaje del portugués, por lo que en los próximos días podría haber una resolución.

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS REFUERZOS DEL REAL MADRID?

Hasta el momento el club no ha hecho ningún movimiento oficial, pero Denzel Dumfries, defensa neerlandés, ya adelantó su llegada al Santiago Bernabéu para reforzar la defensa merengue.

De igual manera el equipo de Mourinho intentó fichar a Julián Álvarez, quien actualmente milita en el Atlético de Madrid, pero su oferta fue rechazada.