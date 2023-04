‘Cholo’ Simeone afirma que Griezmann es de los mejores en la historia del Atlético

"Ojalá que Griezmann lo pueda mantener. No nos quedamos en los números de ahora, porque la Liga no terminó. Sabe que lo vamos a exigir para que siga dando más de lo que nos da habitualmente. Cuando él está bien, el equipo tiene un fútbol diferente", recalcó Simeone, cuya mirada atrás responde al pasado verano, cuando hubo dudas en ciertos sectores por ejercer la opción de compra. No concretó quienes.