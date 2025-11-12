Joan Laporta, presidente del Barcelona, se pronunció a la reciente visita de Lionel Messi al Camp Nou, a la que catalogó de “arrebato simpático” de su “barcelonismo”.

PUBLICIDAD

Además, el directivo rompió el silencio a los rumores que colocan a Messi de vuelta en el Barça en el mercado de enero para jugar seis meses antes del Mundial 2026.

“Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa, al Barça, a las socias y socios, creo que si yo hiciera unas especulaciones que no son realistas, ni creo que sean de justicia, vaya, yo creo que no corresponden”, declaró Laporta en entrevista para Catalunya Ràdio.

Barcelona trabaja en un homenaje para Lionel Messi

Pese a que descartó la posibilidad de volver a contar con Messi, Laporta aseguró que Leo merece tener “el homenaje más bonito del mundo” en un Camp Nou lleno, luego de que su última temporada en el Barcelona la jugara sin público por la pandemia.

“No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, dijo sobre la visita de Leo al estadio.

“Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105 mil aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo", añadió.

Sobre la conmovedora y polémica salida de Messi, Laporta declaró: “No me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos, de presidentes, jugadores, entrenadores. En su día no pudo ser, las cosas fueron como fueron y si el homenaje puede arreglar lo que se tuvo que hacer, sería perfecto”.