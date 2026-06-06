    Racing de Santander

    Canales tiene acuerdo con Racing de Santander

    El mediocampista español tiene un acuerdo con el club y se espera firme en los próximos días.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Sergio Canales tiene acuerdo con Racing de Santander

    Sergio Canales regresará al Racing de Santander, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

    Así lo confirmó, Manuel Higuera presidente de la institución que aseguró que tiene ya un acuerdo con el exjugador de Rayados y que espera lo firme en uno días.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Racing de Santander

    ¡Quiebra cinturas! Marcelo luce en triunfo de Oviedo al Racing
    1 mins

    ¡Quiebra cinturas! Marcelo luce en triunfo de Oviedo al Racing

    La Liga
    Pablo Torre, nueva perla del futbol español, fichó con el Barcelona
    2 mins

    Pablo Torre, nueva perla del futbol español, fichó con el Barcelona

    La Liga
    Luca Zidane se equivoca a lo grande en la salida
    0:55

    Luca Zidane se equivoca a lo grande en la salida

    La Liga
    El garrafal error en la salida de Luca Zidane que terminó en gol
    1 mins

    El garrafal error en la salida de Luca Zidane que terminó en gol

    La Liga
    Dani Toribio: “¿Te fracturan el esternón y no pasa nada?, ¿para qué está el VAR?”
    1 mins

    Dani Toribio: “¿Te fracturan el esternón y no pasa nada?, ¿para qué está el VAR?”

    La Liga

    "He hablado esta semana con él, tenemos un trato habitual, el acuerdo se cerrará cuando se firme, pero todo el mundo sabe que las dos partes queremos", aseguró el directivo en Foro SER Cantabria en declaraciones recogidas por el Diario Marca.

    "Para mí es un sueño que vuelva, es un objetivo que persigo desde que llegué, espero dar una alegría al racinguismo en los próximos días", completó el directivo del conjunto que consiguió la campaña recién finalizada ascender a la Primera División del futbol español.

    Canales inició su carrera en Racing a los 10 años hasta llegar al primer equipo. De ahí pasó al Real Madrid y ha continuado una exitosa carrera. Su más reciente equipo fue Rayados de la Liga MX.

    En México jugó tres años y 118 partidos en seis torneos. En los que anotó 46 goles, dio 20 asistencias.

    Video ¡Ojo a sus confesiones! Fans de Rayados se despiden de Sergio Canales
    Relacionados:
    Racing de SantanderLaLigaSergio Canales

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX