Racing de Santander Canales tiene acuerdo con Racing de Santander El mediocampista español tiene un acuerdo con el club y se espera firme en los próximos días.

Video Sergio Canales tiene acuerdo con Racing de Santander

Sergio Canales regresará al Racing de Santander, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Así lo confirmó, Manuel Higuera presidente de la institución que aseguró que tiene ya un acuerdo con el exjugador de Rayados y que espera lo firme en uno días.

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"He hablado esta semana con él, tenemos un trato habitual, el acuerdo se cerrará cuando se firme, pero todo el mundo sabe que las dos partes queremos", aseguró el directivo en Foro SER Cantabria en declaraciones recogidas por el Diario Marca.

"Para mí es un sueño que vuelva, es un objetivo que persigo desde que llegué, espero dar una alegría al racinguismo en los próximos días", completó el directivo del conjunto que consiguió la campaña recién finalizada ascender a la Primera División del futbol español.

Canales inició su carrera en Racing a los 10 años hasta llegar al primer equipo. De ahí pasó al Real Madrid y ha continuado una exitosa carrera. Su más reciente equipo fue Rayados de la Liga MX.

En México jugó tres años y 118 partidos en seis torneos. En los que anotó 46 goles, dio 20 asistencias.