LaLiga Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid: será presidente hasta el 2030 En su discurso ganador, Florentino Pérez confirmó la llegada de José Mourinho al banquillo merengue.

Video El discurso de Florentino Pérez tras ganar las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid hasta el 2030 luego de ganar las elecciones con el 65 por ciento de los votos para vencer a Enrique Riquelme.

El Real Madrid comunicó que 33 mil 554 socios participaron en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

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Florentino Pérez logró 21 mil 741 votos, mientras que Enrique Riquelme obtuvo 11 mil 814 votos para quedarse con el 35 por ciento de los votos presenciales y por correo.

“Quiero dirigirme también a los socios que no han votado: voy a hacer todo lo posible para atender sus preocupaciones y sus indicaciones”, mencionó Florentino en su discurso ganador donde también confirmó la llegada de José Mourinho al banquillo merengue.

“Aquí sigo, los socios me conocen, estoy para defender al Real Madrid, vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos, vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho”, añadió.

Con la permanencia de Florentino Pérez en el Real Madrid también se confirman los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries que llegarán procedente del Liverpool e Inter de Milán, respectivamente.

Además, Florentino prometió que si ganaba las elecciones esta semana presentará una oferta de 150 millones de euros por un jugador galáctico, al nivel de los fichajes de Cristiano Ronaldo y Kaká.

Por su parte, Enrique Riquelme había prometido a los socios las contrataciones de Erling Haaland y Rodri, mientras que Jürgen Klopp era su entrenador elegido.

Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid en el 2000. Su primera etapa duró seis años y volvió en 2009 para mantenerse en la presidencia en los últimos 17 años.

Bajo su mandato, el Real Madrid ha ganado un total de 31 títulos, entre las que destacan siete Champions League.

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Florentino Pérez es el presidente que más ha estado al frente del Real Madrid después de Santiago Bernabéu, quien duró en el cargo durante 45 años, de 1943 a 1978.