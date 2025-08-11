    Nelson Deossa

    La presentación de Nelson Deossa con el Real Betis contó con la sorpresiva aparición de Sergio Canales, excompañero del colombiano en Rayados de Monterrey.

    Mientras se llevaba a cabo la primera rueda de prensa de Deossa como jugador bético con una serie de saludos por parte de diferentes jugadores con los que ha compartido minutos el futbolista, uno especial le dio la bienvenida.

    Y es que Canales, ídolo en Monterrey y Betis por igual, grabó algunas palabras para el colombiano de cara a su ansiado debut en LaLiga.

    "Hola, amigo, aquí echándote de menos, enhorabuena por ir al Betis, tío, la verdad para mí es el mejor equipo que puede haber en España para ti, vas a disfrutar muchísimo, dalo todo como siempre lo haces, aquí te echamos mucho de menos, pero me alegra un montón que te hayas ido.

    "Vas a disfrutar mucho con la afición que hay, el club, la plantilla, qué decir de los trabajadores que hacen que el Betis funcione, te van a ayudar muchísimo, estoy seguro que la vas a romper, estoy para cualquier cosa, un abrazo enorme", fueron las palabras de Canales.

    Tras su paso por Colombia, Argentina y México (con Tuzos del Pachuca y Rayados de Monterrey), Nelson Deossa afrontará su primera experiencia en el futbol europeo, con la ilusión de consolidarse en LaLiga y en la selección de su país.

