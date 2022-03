Javier Tebas explota contra la Superliga: "Los tres clubes mienten más que Putin"

“Están constantemente diciendo que no afectan a las Ligas nacionales y resulta que todas las Ligas debemos ser tontos porque todos, la Premier, la Bundesliga, LaLiga, la Serie A, la Liga francesa, todos decimos que hace mucho daño a las Ligas nacionales, pero no, resulta que estos tres náufragos que de pronto son iluminados dicen ‘no, nosotros no vamos contra las Ligas nacionales, no se preocupen’. Yo me siento insultado, humillado, porque hace muchísimo daño”, agregó.