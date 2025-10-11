Video Revelan foto que podría ser decisiva en la defensa de Omar ‘N’

El proceso de Omar ‘N’ podría dar un giro inesperado, esto debido a una fotografía que revela una fecha importante impuesta en la demanda en su contra.

En días pasados, el exjugador de futbol fue detenido y vinculado a proceso por por cargos de agresión sexual infantil, hasta este momento se encuentra en prisión preventiva y en espera una próxima audiencia.

Este día, la hermana de Omar ‘N’ publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece con ella y otras personas el 10 de mayo del 2019, f echa en la que hay una acusación en su contra, según las pruebas de la parte acusadora.

"Estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas".

Esta podría ser una prueba a favor del exfutbolista, después de que el abogado de la parte demandante revelara declaraciones de mucho peso.

"Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar’. Incluso hasta ofertas de dinero”, relató Juan Soltero según palabras por parte de la víctima.

Omar Bravo podría pasar varios años en prisión si bien todavía hay denuncias pendientes en contra del exfutbolista de equipos como Chivas o Tigres.