Ricardo 'Tuca' Ferretti motiva a Tigres con el recuerdo del triunfo de México sobre Alemania en el pasado Mundial Rusia 2018 al señalar que no hay imposibles de cara a la Final del Mundial de Clubes .

El brasileño es muy consciente de la peligrosidad y las fortalezas que tiene el Bayern Múnich, pero sabe que no es un equipo invencible y que ha perdido alguna vez en estos últimos meses.

“La estadística dice que el Bayern es un equipo ganador, como nosotros. Pero no quiere decir que sean invencibles. Ante estos clubes debemos hacer las cosas bien. Tenemos la capacidad para hacerlo. No nos preocupa lo que digan. Nuestra mentalidad es clara. No nos sentimos menos ni más q nadie. Vamos a jugar y luego platicamos".